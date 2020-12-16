Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с Россией

Документ был подписан президентами двух стран в Сочи в октябре 2018 года, напоминает ТАСС. Госдума ратифицировала его в июле 2019 года. Договор предусматривает, в частности, регулярный обмен визитами глав государств, ежегодные заседания двусторонней комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
2020-12-16T02:28:01+03:00
2020-12-16T02:28:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2758746-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:28, 16 декабря 2020
Загрузка комментариев...