Парламент Египта ратифицировал договор о стратегическом сотрудничестве с Россией

Документ был подписан президентами двух стран в Сочи в октябре 2018 года, напоминает ТАСС. Госдума ратифицировала его в июле 2019 года. Договор предусматривает, в частности, регулярный обмен визитами глав государств, ежегодные заседания двусторонней комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.