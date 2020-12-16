Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве мемориала Холокоста «Бабий Яр»

Согласно документу, правительство должно утвердить план мероприятий в связи 80-й годовщиной трагедии, передает ТАСС. В годы фашистской оккупации в урочище Бабий Яр были убиты, по разным данным, от 100 тысяч до 200 тысяч человек, большинство из них были евреями.