Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Киеве мемориала Холокоста «Бабий Яр»

Согласно документу, правительство должно утвердить план мероприятий в связи 80-й годовщиной трагедии, передает ТАСС. В годы фашистской оккупации в урочище Бабий Яр были убиты, по разным данным, от 100 тысяч до 200 тысяч человек, большинство из них были евреями.
2020-12-16T02:27:16+03:00
2020-12-16T02:27:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:27, 16 декабря 2020
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