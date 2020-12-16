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02:26, 16 декабря 2020

России придется получить согласие Алексея Навального для визита экспертов ОЗХО, сообщает «Би-би-си»

Как передает британская медиакомпания, глава Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас ответил на предложение российских властей направить в Россию техническую миссию. В письме говорится, что для этого необходимо согласие Алексея Навального на доступ к его медицинским картам и биомедицинским образцам.
Ранее ОЗХО подтвердила, что российский политик был отравлен боевым токсином. В понедельник международная группа Bellingcat, издания Insider, Spiegel и телеканал CNN опубликовали расследование, в котором утверждается, что Алексея Навального отравили сотрудники ФСБ и названы их имена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на два дня отменил ежедневное общение с журналистами. В Кремле это объяснили подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она должна состояться завтра.



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