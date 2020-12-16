Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 73 пациентов с коронавирусом

Днем ранее стало известно о 77 летальных исходах. Общее число жертв пандемии в столице, по данным штаба, составило 10 095. Накануне в федеральном штабе отчитались о том, что по всей стране за сутки было выявлено более 26-ти с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом, из них почти пять с половиной тысяч –в Москве.

