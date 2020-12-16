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01:06, 16 декабря 2020

Парламент Венгрии принял законопроект, который запрещает однополым парам усыновлять детей

Документ был предложен правительством во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Как поясняет британская медиакомпания «Би-би-си», в Венгрии запрещены однополые браки, но раньше закон можно было обойти, если документы на усыновление подавал лишь один из партнеров. Теперь усыновить ребенка смогут только женатые пары, исключение может быть сделано лишь для одиноких родственников



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