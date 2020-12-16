Брат гражданина США Пола Уилана рассказал, что его держат в России в бараке при температуре 5 градусов

Ночью его будят каждые два часа, передает «Интерфакс». Пол Уилан в июне был приговорен Мосгорсудом к 16 годам колонии по статье о шпионаже. Бывший морской пехотинец, у которого также есть гражданства Великобритании, Канады и Ирландии, настаивает, что он невиновен и приехал в Россию с частным визитом. Уилан отбывает срок в мордовской колонии.