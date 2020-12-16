Участнику пикета в Нижнем Новгороде в поддержку Алексея Навального грозит 30 суток ареста

Об этом сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на своего адвоката Руслана Созонова. Накануне был задержан Максим Алибаев с плакатом, на котором было написано – «Раскрыты лица фсбшных террористов». На плакате был также призыв посмотреть видео о расследовании группы Bellingcat, изданий Insider, Spiegel и телеканала CNN. В нем утверждается, что Алексея Навального отравили химоружием «Новичок» сотрудники ФСБ и названы их имена. В Кремле расследование не комментировали. Алексей Навальный, который проходит курс реабилитации в Германии, накануне подтвердил в эфире «Эха Москвы», что намерен вернуться в Россию.