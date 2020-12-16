Двоюродный племянник Владимира Путина создал и возглавил политическую партию «Россия без коррупции»

Она будет участвовать в выборах в Госдуму.

Организацию учредили на съезде в Москве, который прошел накануне в ресторане «Яръ». Роман Путин большинством голосов избран ее председателем. В тайном голосовании приняли участие свыше 100 делегатов из 53 регионов. Избранный лидер пообещал сделать все от него зависящее, чтобы «Россия без коррупции» стала реальной политической силой. Ее основной задачей он назвал формирование среды, в которой коррупционные проявления не смогут существовать на территории страны. Путин заявил, что членам партии предстоит тяжелая работа по ее регистрации и узнаваемости среди населения. Принято решение основать региональные отделения в 85 субъектах Федерации.

Весной Роман Путин объявил о планах создать организацию для участия в думских выборах будущего года. Но в итоге этим летом он возглавил уже существующую партию «Народ против коррупции». В ноябре ее ликвидировал по иску Минюста Верховный суд. Почти сразу стало известно о планах создать новую партию.

Предприниматель Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Он служил в ФСБ, работал советником губернатора Новосибирской области. С 2013 года возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.