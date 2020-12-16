Сегодня в ФРГ вводятся жесткие ограничительные меры в целях борьбы с пандемией коронавируса

Ангела Меркель подчеркнула накануне, что частичные меры, введенные с ноября, не возымели действия. Пандемию обуздать не удалось. Ежедневно насчитывается более 20 тысяч новых случаев заболевания. Высок уровень смертности.

Все прежние решения остаются в силе: закрыты театры, кино, заведения общепита, музеи, фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. Однако с сегодняшнего дня прекратят работу все промтоварные магазины, а также парикмахерские, детсады и школы.

Введен также запрет на многолюдные собрания в новогоднюю ночь, на фейерверки и продажу пиротехники. Богослужения возможны только при соблюдении дистанции и масочного режима, причем пение в церквях запрещено.

Разрешены встречи до пяти человек, не считая детей до 14 лет. В канун Рождества можно собираться лишь родственникам. Гражданам не рекомендуется выходить из дома без важного повода, совершать поездки по Германии и за рубеж. Туристическое бронирование гостиниц запрещено. Для возвращающихся из-за границы обязателен карантин. В домах по уходу за больными и престарелыми установлен строгий режим посещений. Группам риска выдаются бесплатные маски с высокой степенью личной защиты.

Правительство ФРГ приняло решение о переходной помощи предприятиям и предпринимателям, затронутым жесткими мерами. Наряду с кредитами и ссудами запланирована также компенсация всех текущих расходов. Предприятия должны выделить родителям оплачиваемые отпуска по уходу за детьми.

По оценке минздрава ФРГ, завершение вакцинации возможно лишь к концу 2021 года. До этого необходимо защитить население от заболеваний, ограничить количество летальных исходов, избежать нагрузки на систему здравоохранения, а также снова получить контроль над цепочками заражений.

Предварительно жесткие ограничительные меры в Германии приняты до 10 января, однако они могут быть продлены.