Кадыров сообщил о ликвидации одного боевика в ходе контртеррористической операции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один боевик ликвидирован в ходе контртеррористической операции в республике. «Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
2020-12-15T23:05:39+03:00
2020-12-15T23:05:39+03:00
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23:05, 15 декабря 2020
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