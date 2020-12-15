Кадыров сообщил о ликвидации одного боевика в ходе контртеррористической операции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что один боевик ликвидирован в ходе контртеррористической операции в республике. «Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.