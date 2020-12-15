В Москве в больнице Минобороны посетитель ранил ножом охранника

Нападавший пытался проникнуть в медицинское учреждение, сейчас он задержан. Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет. Там уточнили, что инцидент произошёл на КПП больницы на Гоголевском бульваре.



Минобороны России:



Вечером 15 декабря текущего года неизвестный совершил нападение на охранника военной поликлиники в Москве. В результате нападения потерпевший получил травму предплечья правой кисти. Охранник доставлен в ведомственное лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший задержан правоохранительными органами. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.