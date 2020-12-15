Власти Мурманской области решили дарить новорождённым брошюру о господдержке семьи, брелок и сертификат

Власти Мурманской области решили с нового года дарить новорождённым детям брошюру о господдержке семьи, брелок-светоотражатель и сертификат с надписью: «Ты родился на севере». Как пишет «Новая газета», состав подарочного набора, утверждённого губернатором Андреем Чибисом, существенно отличается от принятого в других областях. Издание отмечает, что единственной вещью из набора, которой можно найти применение в быту, оказалось стёганое покрывало.

Ранее губернатор анонсировал вручение подарков новорождённым как специальную программу, включённую в план приоритетных направлений развития региона.