Защита Сафронова считает «вбросом» сообщения о возможной сделке со следствием

Защита журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова считает «вбросом» сообщения о возможной сделке со следствием. Адвокат Иван Павлов сказал радиостанции «Эхо Москвы», что никаких официальных предложений на этот счет обвиняемому не поступало.

Сегодня агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что следствие готово подтвердить получение Сафроновым денег за передачу иностранной спецслужбе секретной информации, и что Сафронов якобы обсуждал со следователями и своими родными возможность заключения досудебного соглашения, а адвокаты пытались его отговорить.