Z Архив новостей новости
5 26 6 2522
22:05, 15 декабря 2020

Российские власти спустя сутки после выхода расследования об отравлении Навального не прокомментировали эти материалы

Российские власти спустя сутки после выхода расследования об отравлении Алексея Навального никак не прокомментировали эти материалы. Нет сообщений на этот счет в эфире федеральных телеканалов и на страницах журналистов государственных СМИ в соцсетях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого сегодня журналисты собирались спросить о расследовании, временно отменил ежедневное общение с прессой. Сообщается, что он занят подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Кремлю пока нечего ответить на расследование, властям нужно время на подготовку официальной реакции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Колесников считает, что публикация этого расследования стала для Кремля полной неожиданностью.

Вчера интернет-издания The Insider и Bellingcat обнародовали материалы, в которых говорится, что к отравлению Навального причастны 8 сотрудников ФСБ. Называются их имена. Демонстрируются фотографии. На youtube-канале Алексея Навального расследование уже посмотрели семь миллионов и почти 900 тысяч человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание «Человек года» Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США…

5 115 6 7474 11.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 244 6 23250 13:12
Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 418 6 43728 09.12
Интервью 2020

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Система, которая выстроена в России на базе того, что произошло в 90-е – это система, которой управляет Владимир Владимирович двумя способами: либо с помощью денег и стимулирования, либо с помощью страха. Сейчас денег меньше, больше страха…

5 160 6 21386 11.12
#слушать 47:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

С победой, Джо! И хотя Соединенные Штаты удивили весь мир этой гонкой странных пенсионеров, но все-таки раз в четыре года – максимум восемь – в Белом доме появляются новые жильцы, а у нас скорее Кремль побелеет, чем хозяин в нем поменяется…

5 58 6 8290 17:23
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 145 6 21457 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 274 6 43563 10.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 92 6 14813 10.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 51 6 8611 11.12
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 148 6 25326 14.12
Новости

Покушение на Навального в Томске совершила группа из 8 оперативников ФСБ, — заявили авторы расследования Проверкой сведений, изложенных в расследовании The Insider и Bellingcat, также занимался Фонд борьбы с коррупцией, телекомпания CNN и журнал Der Spiegel…

5 29 6 13358
Новости

Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Он находится в стране с рабочим визитом…

5 55 6 10217
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 45 6 8919 10.12
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Юному ленинцу от старого комсомольца Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен…

5 336 6 67784 09.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Калькулятор пневмоний. Искусственный интеллект для диагностики Covid-19 Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-калькулятор» – нейронную сеть для оценки степени поражения легких…

5 26 6 5299 09:05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от ковида. Расширяем возможности для записи Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг…

5 42 6 8618 11.12

Популярное за неделю

Новости

Съемочная группа CNN пришла домой к одному из возможных отравителей Алексея Навального В сюжете говорилось, что это Олег Таякин, который в расследовании группы Bellingcat и издания Insider назван сотрудником ФСБ…

5 28 6 30590
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если сравнить это с 45 млрд рублей, выделенных врачам, мы потом не должны удивляться, почему Владимир Владимирович начинает возмущаться, что за 20 лет его правления, оказывается, продукты в магазинах подорожали…

5 155 6 101665 12.12
#слушать 49:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Готовы ли привиться от коронавируса вакциной «Спутник V»?
5 49 6 11318 12.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 203 6 535902 11.12
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Благополучия все равно ни у кого не будет. И тот, кто еще шевелится, будет добит налогами — между обессилевшими гражданами будут ползать полуголодные налоговики, добивать экономически умирающих, а потом умирать на их телах…

5 74 6 100492 09.12
#слушать 48:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8901149
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4731836

Сегодня в эфире