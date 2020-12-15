Российские власти спустя сутки после выхода расследования об отравлении Навального не прокомментировали эти материалы

Российские власти спустя сутки после выхода расследования об отравлении Алексея Навального никак не прокомментировали эти материалы. Нет сообщений на этот счет в эфире федеральных телеканалов и на страницах журналистов государственных СМИ в соцсетях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого сегодня журналисты собирались спросить о расследовании, временно отменил ежедневное общение с прессой. Сообщается, что он занят подготовкой к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Кремлю пока нечего ответить на расследование, властям нужно время на подготовку официальной реакции. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Колесников считает, что публикация этого расследования стала для Кремля полной неожиданностью.

Вчера интернет-издания The Insider и Bellingcat обнародовали материалы, в которых говорится, что к отравлению Навального причастны 8 сотрудников ФСБ. Называются их имена. Демонстрируются фотографии. На youtube-канале Алексея Навального расследование уже посмотрели семь миллионов и почти 900 тысяч человек.