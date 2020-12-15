Двоюродный племянник президента Роман Путин учредил партию «Россия без коррупции»

Планируется, что она будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму и во всех других в будущем году.

Учредительный съезд состоялся сегодня в московском ресторане «Яръ». В нем приняли участие свыше 100 делегатов из 53 регионов. В ходе тайного голосования большинством голосов Романа Путина избрали председателем политической организации. Также были утверждены ее программа и устав. Принято решение о создании региональных отделений в 85 субъектах Федерации. Основной задачей партии избранный лидер назвал формирование среды, в которой коррупционные проявления не смогут существовать на территории страны. Путин предупредил, что предстоит тяжелая работа по регистрации новой институции и ее узнаваемости среди населения и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы «Россия без коррупции» стала реальной политической силой.

Весной Роман Путин объявил о планах создать организацию на базе своего движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса, для участия в думских выборах. Но в итоге летом он возглавил существующую с 2013 года партию «Народ против коррупции». В ноябре ее ликвидировал по иску Минюста Верховный суд, поскольку она не участвовала в выборах.

Предприниматель Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Он владеет и руководит несколькими компаниями, ранее служил в ФСБ, работал советником губернатора Новосибирской области. С 2013 года возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.