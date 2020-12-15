Путин наградил Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени

Президент Владимир Путин наградил председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Об этом говорится на сайте Кремля. Награду Грызлов получил в день своего юбилея, сегодня ему исполнилось 70 лет. в Кремле говорят, что он награжден «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса страны».

Сейчас Грызлов, помимо прочего, является полномочным представителем России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.