Каких-либо предпосылок для закрытия ресторанов и магазинов в Москве из-за ситуации с коронавирусом на данный момент нет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городские власти. РИА Новости отмечает, что власти Москвы заявили о готовности принять поток туристов в новогодние праздники.