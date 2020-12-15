Каких-либо предпосылок для закрытия ресторанов и магазинов в Москве из-за ситуации с коронавирусом на данный момент нет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городские власти. РИА Новости отмечает, что власти Москвы заявили о готовности принять поток туристов в новогодние праздники.
2020-12-15T21:04:28+03:00
2020-12-15T21:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 15 декабря 2020
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