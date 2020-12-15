Власти Германии планируют начать вакцинацию от коронавируса до конца года – об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Ранее газета Бильд писала, что Европейское агентство по лекарственным препаратам может сертифицировать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech 23-го декабря.
2020-12-15T20:34:43+03:00
2020-12-15T20:34:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2758658-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 15 декабря 2020
Загрузка комментариев...