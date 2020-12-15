Власти Германии планируют начать вакцинацию от коронавируса до конца года – об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Ранее газета Бильд писала, что Европейское агентство по лекарственным препаратам может сертифицировать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech 23-го декабря.