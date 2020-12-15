ГД приняла в 1-м чтении законопроект, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом говорится на сайте нижней палаты. Авторы считают, что за пропаганду наркотических средств в интернете нужно лишать свободы на срок от 5 до 10 лет, а в случае если это привело к гибели двух или более людей, назначать срок от 12 до 15 лет.

Как отмечает телеканал «Дождь», документ разработала Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.