Футболист сборной Нидерландов Промес освобожден из-под стражи после ареста по подозрению в нанесении ножевых ранений

Футболист сборной Нидерландов Квинси Промес освобожден из-под стражи после ареста по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Согласно этим данным, у прокуратуры не нашлось оснований для продления срока содержания 28-летнего игрока под стражей. Обвинение с футболиста не снято.

Спортсмена арестовали в воскресенье утром по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле. Тогда пострадал двоюродный брат футболиста, получивший удар ножом в ногу.

Напомним, — до 2018 года Квинси Промес выступал за московский «Спартак».