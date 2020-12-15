Лавров: Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с министром иностранных дел РФ по подсказке извне

Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с министром иностранных дел России по подсказке извне, — полагает сам Сергей Лавров. Он также говорит, что считает инцидент несущественным, — слова министра приводит агентство Интерфакс.

Сегодня стало известно, что члены президиума Боснии и Герцеговины — от хорватов Желько Комшич и от боснийских мусульман Шефик Джаферович отказались встретиться с Лавровым, поскольку тот, по их мнению, проявил неуважение к Боснии и Герцеговине во время официального визита. Неуважительным они сочли отсутствие на встрече флага Боснии и Герцеговины и некоторые заявления, прежде сделанные Лавровым.