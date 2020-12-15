Адвокат журналиста Сафронова опроверг информацию о поступавших предложениях о сделке со следствием

Обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову не поступало никаких официальных предложений о сделке со следствием. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сафронова Иван Павлов.

«В присутствии официальных защитников Сафронова никаких разговоров официальных о сделке со стороны следствия к нам не поступало. И я говорю это со всей ответственностью», — сказал он.

Также И.Павлов добавил, что информация о том, что защита отговаривал своего подзащитного от заключения этой сделки, является также ложью.

«Как советники по правовым вопросам, мы не можем заставлять клиента уговаривать его что-то сделать, мы можем только давать какие-то рекомендации. Поэтому, если этот неназванный представитель со стороны наших оппонентов говорит о том, что мы его отговариваем его заключать сделку, это тоже ложь. Ложь и то, что ему официально предлагается какая-то сделка. Пока никаких официальных предложений в нашем присутствии не поступало», – подчеркнул он.

И.Павлов напомнил, что следствие не может вести какие-либо переговоры с подзащитным без участия адвоката. «А если ведутся какие-то неофициальные переговоры, то мы о них не слышали, но обязательно спросим Ивана, когда навестим его», — отметил он.

И.Павлов добавил, что его подзащитному запрещено общаться с родственниками, соответственно обсуждать с ними возможную сделку со следствием он также не мог.

«Этот неназванный представитель оппонентов кривит душой, когда заявляет, что Иван мог этот вопрос обсуждать с родственниками. При отсутствии возможности общаться с кем бы то ни было, тем более созваниваться — а ему даже запретили сделать звонок маме в ее день рождения — будучи в глубокой изоляции, он не мог этого сделать физически», — подчеркнул адвокат.

И.Павлов считает, что подобная информация вбрасывается в преддверии пресс-конференции президента России, на которой будут задаваться вопросы не только по делу Ивана Сафронова, но и той «волны шпиономании». «Это такой хитрый упреждающий удар, который, наверное, по их мнению нас должен был как-то деморализовать. Но мы нормально относимся к этому. Мы четко разделяем нормальную информацию от фейков, которые иногда наши оппоненты запускают в информационное поле, чтобы так или иначе дискредитировать как нашего подзащитного, таки нас самих», — заключил адвокат.