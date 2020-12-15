Россия разрешила поставки помидоров с одного из азербайджанских предприятий

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Там отметили, что сейчас рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще из двух тепличных хозяйств Азербайджана. Запрет на ввоз в Россию помидоров и яблок из этой страны был введен неделю назад. Как сообщалось, по фитосанитарным соображениям.