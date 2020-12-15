Россия разрешила поставки помидоров с одного из азербайджанских предприятий

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Там отметили, что сейчас рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще из двух тепличных хозяйств Азербайджана. Запрет на ввоз в Россию помидоров и яблок из этой страны был введен неделю назад. Как сообщалось, по фитосанитарным соображениям.
2020-12-15T19:33:08+03:00
2020-12-15T19:33:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2758628-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 15 декабря 2020
Загрузка комментариев...