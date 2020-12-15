ГД в 1-м чтении приняла законопроект, позволяющий скрывать сведения о судьях, прокурорах, силовиках и членах их семей

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий скрывать сведения о судьях, прокурорах, сотрудниках силовых структурах и членах их семей. Документ, в частности, делает невозможной выдачу сведений о таких людях из адресных бюро, паспортных столов и баз данных ГИБДД. Исключением считаются расследования уголовных дел или личное согласие человека на публикацию данных.



Авторы документа, депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Савельев считают, что несанкционированная публикация сведений негативно влияет на исполнение силовиками и судьями своих обязанностей.