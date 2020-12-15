Путин подписал указ о награждении Грызлова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени председателя высшего совета партии «Единая Россия», полномочного представителя РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Грызлова. Об этом сообщает пресс служба Кремля.

Согласно указу, Грызлов награжден «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».