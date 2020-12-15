Госдума хочет усилить защиту личных данных силовиков и чиновников

Законопроект принят в первом чтении.

Согласно документу, который опубликован на сайте системы обеспечения государственной деятельности, речь идет о публикации данных о частной жизни и имуществе. Это касается, в том числе, судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, СВР, Счетной палаты, администрации президента, некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов и их родных. Распространение информации о них будет запрещена с момента вступления в должность, если только они сами ни дадут на это согласие, либо по запросу суда в рамках производства по уголовному делу. В действующей редакции закона такой запрет предусматривался лишь в случае, когда жизни или здоровью силовика или чиновника угрожала опасность. Авторы законопроекта — единороссы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин, а также депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев — пояснили, что поводом для изменений в законодательство стало то, что в интернете в последнее время часто стала появляться информация о событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий.

Во время обсуждения законопроекта коммунист Николай Коломейцев заявил, что данный закон затыкает рот остаткам смелых журналистов, которые выявляют высокопоставленных коррупционеров.