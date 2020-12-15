Защита Сафронова выразила недоумение по поводу сообщений о намерении Сафронова заключить досудебное соглашение

Защита журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, выразила недоумение по поводу сообщений о намерении Сафронова заключить досудебное соглашение. Никаких официальных предложений на этот счет обвиняемому не поступало, — сказал «Эху Москвы» адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов. Иван Павлов добавил, что его подзащитному запрещено общаться с родственниками, соответственно, обсуждать с ними возможную сделку со следствием он также не мог.

Ранее сегодня агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что следствие готов подтвердить получение Сафроновым денег за передачу иностранной спецслужбе секретной информации, и что Сафронов обсуждал со следователями и своими родными возможность заключения досудебного соглашения, однако адвокаты, как утверждается, отговаривают его от этого шага.