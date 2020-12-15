Активист: Просто закрытие полигонов не решит проблему мусора в стране, ее надо решать на государственном уровне

Просто закрытие полигонов не решит проблему мусора в стране, ее надо решать на государственном уровне. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист группы «Поморье – не помойка» Дмитрий Секушин.

Так он прокомментировал закрытие мусорного полигона «Ядрово» в Подмосковье. Местные жители на протяжении нескольких лет добивались этого протестными акциями и митингами.

По мнению Д.Секушина, конечно на закрытие властями этого полигона повлияла гражданская активность, но закрытие именно этой свалки «не решает проблемы в целом». «Это решение проблем только Московской области, жителей окрестных поселков, но несчастны могут стать жители Калужской области и других регионов», — отметил он.

Д.Секушин считает, что «совершенно бесполезно просто закрывать свалки», необходимо решение проблемы, куда девать этот мусор. «Поэтому единственный нормальный выход — это немедленное внедрение системы раздельного сбора мусора на уровне домохозяйств. Понятно, что мы уже опоздали лет на 5-7, но это нужно уже начинать разделять мусор на уровне каждой квартиры. Начать формировать структуру сбора по образу и подобию, какая была в СССР. Хоть она и не была совершенной, но она работала: был сбор макулатуры, стеклотары, металлолома», — отметил он.

Закрытие полигона, по словам Д.Секушина, не должно привести к прекращению борьбы, необходимо чтобы власть соблюдала собственный закон при обращении с мусором.

«Борьба нужна за то, чтобы власть соблюдала собственный закон 86 ФЗ, в котором четко прописано, что приоритетами при обращении с мусором является раздельный сбор и вторичное использование. Сегодня ничего подобного нет. Все, что происходит в этой сфере (раздельный сбор), это происходит снизу — гражданские активисты занимаются этим, а не сверху, как это декларируется. В борьбе с этой проблемой нужно использовать все возможные способы, нужно писать требования соблюдать закон, нужно писать жалобы на незаконные свалки, которые до сих пор продолжают появляться по стране. В случаях, когда власти не будут слушать людей, нужны акции протеста», — сказал он.

Д.Секушин подчеркнул, что речь идет не о «протесте ради протеста», а о защите окружающей среды.