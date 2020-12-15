Госдума поддержала запрет на публикацию данных об имуществе сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета

Соответствующий законопроект принят в первом чтении. С инициативой выступили представитель «Единой России» Василий Пискарев и член ЛДПР Дмитрий Савельев. Депутаты считают, что публикация сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни оперативников препятствует их работе, — отмечает телеканал Дождь.
2020-12-15T18:32:13+03:00
2020-12-15T18:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 15 декабря 2020
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