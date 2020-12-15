Защита Сафронова считает дезинформацией и вбросом сообщения, что он обсуждал с родственниками сделку со следствием

Защита журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, считает дезинформацией и вбросом сообщения о том, что он обсуждал с родственниками сделку со следствием. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов. Его слова приводит агентство Интерфакс. Защитник подчеркнул, что все следственные действия проходят в присутствии защиты, и адвокатам ни о каких предложениях следствия неизвестно. Соответственно, они ни от чего не отговаривали своего подзащитного, — подчеркнул Павлов. При этом он напомнил, что летом следователь говорил Сафронову, что видит лучшим выходом для него досудебное соглашение.

Сегодня агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что следствие по делу Сафронова готово подтвердить получение журналистом денег за передачу секретной информации иностранной спецслужбе. Собеседник агентства также сказал, что Сафронов обсуждал возможность сделки со следствием , в том числе, со своими родными, а адвокаты его отговаривали.