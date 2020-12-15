Московские ученые создали нейросеть «КТ-калькулятор», позволяющую оценить степень поражения легких без проведения КТ

Московские ученые создали нейросеть «КТ-калькулятор», позволяющую оценить степень поражения легких при коронавирусе без проведения компьютерной томографии. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Проект создавался при участии специалистов МГУ имени Ломоносова на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Базой для него послужили более 500 тыс. электронных историй болезни пациентов, вылечившихся от COVID-19 с марта нынешнего года.

По словам Собянина данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать степень тяжести течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения.

Мэр Москвы отметил, что при легкой форме коронавируса КТ можно не делать, достаточно данных «калькулятора». При тяжелых случаях предполагается немедленная госпитализация пациента, проведение КТ-диагностики или рентгена и интенсивное лечение.

Собянин также добавил, что «КТ-калькулятор» по мере накопления данных будет постоянно обучаться и совершенствоваться. В дальнейшем его смогут использовать не только московские врачи, но и медики в регионах.

Москва занимает первое место в стране по количеству случаев COVID-19. По официальным данным, за время пандемии в столице заразились коронавирусом более 700 тыс человек, умерли от инфекции свыше 10 тысяч.