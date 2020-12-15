«Общественное мнение»: За последние месяцы доля россиян, считающих себя бедными, выросла почти на четверть

За последние месяцы доля россиян, считающих себя бедными, выросла почти на четверть, — утверждают социологи Фонда «Общественное мнение». Сейчас таковых 33%. Газета Ведомости отмечает, что такой динамики не было со времен глобального финансового кризиса.
2020-12-15T18:28:23+03:00
2020-12-15T18:28:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:28, 15 декабря 2020
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