Со знаменитым советским и российским актером Валентином Гафтом сегодня простились в Москве

Гражданская панихида прошла в театре Современник. На нее пришли сотни людей.

Металлические ограждения, возле них сотрудники Росгвардии и полиции — так выглядели сегодня подходы к театру. Примерно в 30-ти метрах от него установили рамки металлоискателей, через них проходили желающие проститься с великим артистом, одним из символов Современника, как не раз сегодня называли Валентина Гафта. Этому театру он отдал без малого полвека. Приносили цветы, которые затем оставляли на сцене возле гроба. Среди тех, кто пришел на панихиду, было немало молодых людей. Один из них, Георгий, назвал Гафта учителем.

На экране в зале, где шла гражданская панихида, транслировались кадры фильмов и спектаклей с участием актера. В фойе звучали записи стихов в исполнении Валентина Иосифовича. Чаще всего поклонники вспоминали роли Гафта в фильмах Эльдара Рязанова и гордились тем, что являются современниками актёра.

Истинный интеллигент, потрясающий друг, человек, фанатично преданный своему делу — говорили о Гафте коллеги. Проститься приехали Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, Серей Гармаш, Владимир Машков, Евгений Миронов. Были бард Александр Розенбаум, певец и актер Михаил Боярский, театральный режиссер Иосиф Райхельгауз. Со сцены звучала масса тёплых слов. Великими называли эпиграммы, написанные Гафтом. Ахеджакова, которая снималась с ним в нескольких фильмах и играла в спектаклях, не смогла сдержать эмоций, вспоминая коллегу со сцены Современника.

Гафт был не просто актер и мастер эпиграмм, это был человек, который объединял нацию, сказал «Эху Москвы» театральный режиссёр Дмитрий Крымов.

Многие отмечали, что Валентин Иосифович мог поддержать словом и даже одним взглядом. Когда панихида завершилась, поклонники актера устроили ему овацию.

Аплодисменты после этого долго не стихали и на улице, рядом с театром на Чистопрудном бульваре.

Народного артиста России похоронили на Троекуровском кладбище. Валентину Гафту было 85 лет.