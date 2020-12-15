Джо Байден официально избран 46-м президентом США

Это подтвердила коллегия выборщиков.

Результаты голосования коллегии выборщиков — которые вчера собирались на сессии в своих штатах и проголосовали сообразно воле американского народа, выраженной им на выборах 3 ноября, Дональд Трамп никак не прокомментировал. Зато днем, когда уже все шесть ключевых штатов, в которых штаб Трамп добивался отмены результатов выборов, проголосовали за Байдена, действующий президент страны вновь сообщил в твиттере о массовом мошенничестве на выборах. Все иски во всех судах Трамп проиграл, факты массового мошенничества не были установлены нигде, а пересчет голосов в нескольких штатах только утвердил победу Байдена. Демократ получил все 306 голосов — Дональд Трамп по итогам выборов 2016 года набрал столько же (и назвал тогда свою победу ошеломительной), но потерял двоих выборщиков на голосовании выборной коллегии. Следующий этап на выборах президента — формальный подсчет и сертификация голосов выборщиков Конгрессом США 6 января. Несколько сторонников Трампа в Палате Представителей намерены подать возражения на итоги голосования по ключевым штатам, но результат выборов это изменить не способно. 20 января Джо Байден даст присягу и вступит в должность президента США.

После того, как итоги выборов подтвердила коллегия выборщиков, поздравительную телеграмму Джо Байдену направил Владимир Путин. В ней он пожелал новому президенту всяческих успехов и выразил надежду, что Россия и США, несмотря на разногласия, смогут реально способствовать решению многих проблем.

Владимир Путин действительно готов к укреплению сотрудничества с США, однако в ближайшее время никакого улучшения отношений ждать не стоит, — считает политолог Сергей Караганов. По словам Караганова, даже если сам Байден решит пойти навстречу России, определенные политические силы в США не дадут ему этого сделать и обвинят в предательстве.