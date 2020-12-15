Навальный намерен сообщить об итогах журналистского расследования своего отравления российским следственным органам

Политик Алексей Навальный после журналистского расследования о причастности к его отравлению группы сотрудников ФСБ и лично Владимира Путина намерен сообщить об этом российским следственным органам. Сегодня в интервью «Эху Москвы» Навальный сказал, что международные структуры не будут заниматься расследованием его отравления, поскольку в их компетенцию входит лишь подтверждение факта применения химического оружия.

Ожидалось, что сегодня расследование по отравлению Навального прокомментируют в Кремле, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневные брифинги, ссылаясь на подготовку к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая намечена на четверг.

Скорее всего, в Кремле пока нет ответа, — считает политолог Андрей Колесников. Колесников не исключает, что публикация расследования стала для Кремля полной неожиданностью.

Между тем, его итоги активно комментируют в западной прессе. Издание «Нэшнл пост» цитирует данные опубликованного накануне доклада, согласно которому Алексей Навальный подвергался слежке со стороны группы агентов ФСБ в течение трех лет, прежде чем была предпринята попытка его отравить. Портал «Хилл» указывает на то, что агенты спецслужб были рядом с Навальным непосредственно перед отравлением. Британская «Таймс» ожидает, что Путин продолжит отрицать причастность спецслужб к покушению, следуя давно проторенному пути.

В интервью изданию «Шпигель», которое среди прочих принимало участие в проверке обстоятельств доклада об отравлении политика, депутат от партии СвДП, занимающийся вопросами внешней политики, назвал опубликованные накануне данные «сенсацией». По словам политика, они доказывают, что Россия «нарушает не только международное право, но и собственную Конституцию». «Важные вопросы к Кремлю по делу Навального получают новый уровень приоритета» (цитата по сайту Инопресса). – «Сообщество государств не может, бездействуя, наблюдать за тем, как Путин развивает свою программу химического оружия вопреки международным договорам и травит своих политических противников. Теперь Россия должна наконец дать согласие на независимое расследование ОЗХО и объяснить все начистоту. В путинской Москве свободная оппозиционная работа невозможна без угрозы для жизни. Поэтому правительство ФРГ должно предложить демократическим активистам в России политическое убежище и добиваться в ЕС отмены визового режима для молодых россиян», заявил член германского парламента.

«Санди Таймс», ссылаясь на неподтвержденные данные источников в западных спецслужбах, говорит о возможной второй попытке ликвидировать критика российского президента новой дозой яда, когда тот лежал в коме, до его отправки в Берлин. Британское издание уверено, что Кремль прежде всего раздражают видеорасследования масштабной коррупции в высших эшелонах российской власти.

Отметим, что расследование об отравлении Навального собрало в интернете более 6 миллионов просмотров за сутки.