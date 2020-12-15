Гособвинение запросило 18 лет колонии для бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан

Ее обвиняют в шпионаже и умышленных действиях против безопасности России.

Процесс проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за гостайны в материалах дела. По версии следствия, Цуркан с 2004 года была агентом молдавской спецслужбы под конспиративным псевдонимом Карла, получая за это крупные денежные вознаграждения. Обвинение полагает, в частности, что в сентябре 2015 года она передала Молдавии сведения о поставках электричества из России на Украину, которые якобы получила от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Информация шла посредством закрытого канала связи и в дальнейшем поступала в органы НАТО, считают в ФСБ. Дело основано на показаниях секретного свидетеля, а также на ксерокопии анкеты агента спецслужб Молдавии с персональными данными, совпадающими с данными Цуркан, и трех якобы перехваченных рапортов из молдавской Службы информации и безопасности в один из центров НАТО. Сама Цуркан, которая содержится под стражей уже более двух лет, категорически не признает вину. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не имела доступа к документу, в получении и передаче которого ее обвиняют. Как минимум часть улик в деле, по ее словам, фальсифицированы.

Защита намерена настаивать на оправдании подсудимой. Этому должны способствовать показания, которые дал в суде глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, сказал «Эху Москвы» адвокат обвиняемой Иван Павлов. По мнению защиты, обвинению не удалось представить доказательств виновности Цуркан, а само дело возникло после ее конфликта с бывшим президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгением Шевчуком.

Как ожидается приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан Мосгорсуд огласит 29 декабря.