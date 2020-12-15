Greenpeace: Закрытие отдельных мусорных полигонов на общую ситуацию в стране не повлияет

Закрытие отдельных мусорных полигонов на общую ситуацию в стране не повлияет, проблему утилизации отходов надо решать комплексно. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков.

«В целом, проблема мусора, как и проблема отходов, в России решается сейчас крайне плохо. Мусорная реформа не была в полной мере реализована, и привела скорее к возрастанию проблемы, чем к окончательному решению. Решение этой проблемы в нашей стране сводится к попытке построить большое количество мусоросжигательных заводов, которые не являются приемлемым решением проблемы мусора. В то же время вопросы, связанные с сокращением потребления сортировки мусора, им уделяется гораздо меньшее внимание, чем надо было бы», — сказал эксперт.

Закрытие отдельных полигонов, по словам И.Блокова, можно считать «хорошими подвижками», если только сокращаются потоки, которые направляются на этот полигон, но на общую ситуацию это не влияет. «Если он будет направляться на сжигание, то ситуация будет еще хуже, не говоря о потенциальных вредных выбросах, в этой ситуации еще и будет уничтожаться сырье, которое могло бы повторно использовано». – отметил он.

Как объяснил И.Блоков, нужно прежде всего сокращать производство высокоотходных продуктов, в том числе пластиковых упаковок.

«В целом, гораздо более правильно было бы решение закрытие полигонов на основании сокращения потребления, в том числе упаковочных материалов, которые составляют существенную часть того, что идет на полигоны», — отметил он.

Сегодня власти Подмосковья закрыли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» в Волоколамском городском округе.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в регионе до конца года будут закрыты все мусорные полигоны.