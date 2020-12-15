Власти Калининградской области решили ввести строгие ограничения из-а коронавируса

С 28 декабря по 17 января как ожидается, будут закрыты торговые центры и непродовольственные магазины. Для школьников объявят каникулы, запретят работу целого ряда учреждений и заведений, сообщает со ссылкой на региональное правительство газета Коммерсант.
2020-12-15T17:35:18+03:00
2020-12-15T17:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 15 декабря 2020
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