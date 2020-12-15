В подмосковном Волоколамске закрыли мусорный полигон «Ядрово»

Об этом объявил Росприроднадзор. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что теперь предстоит работа по рекультивации свалки, которая проработала около 40 лет. Губернатор Андрей Воробьёв на церемонии закрытия полигона сказал, что в Московской области будут работать только современные комплексы, отвечающие экологическим стандартам.

Телеканал 360 отмечает, что мусор, который раньше свозили на полигон «Ядрово» теперь будет принимать комплекс переработки отходов в Можайском районе.

Закрытия «Ядрово» долгое время добивались местные жители. Они выходили на акции протеста, в том числе после госпитализации в 2018 году более чем 20 детей из Волоколамска. Тогда протестующие говорили, что причиной стал выброс свалочного газа.