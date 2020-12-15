Из Большого Театра эвакуировали около 350 человек

Причиной стало анонимное сообщение о минировании, — рассказала агентству ТАСС пресс-секретарь театра Катерина Новикова. По ее словам в Большом надеются, что проверка пройдет оперативно и вечерний спектакль начнется по расписанию. Через два часа на исторической сцене намечен показ балета «Баядерка».
2020-12-15T17:09:43+03:00
2020-12-15T17:09:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:09, 15 декабря 2020
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