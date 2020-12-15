Из Большого Театра эвакуировали около 350 человек

Причиной стало анонимное сообщение о минировании, — рассказала агентству ТАСС пресс-секретарь театра Катерина Новикова. По ее словам в Большом надеются, что проверка пройдет оперативно и вечерний спектакль начнется по расписанию. Через два часа на исторической сцене намечен показ балета «Баядерка».