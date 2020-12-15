Власти Москвы собираются использовать материалы из соцсетей для расследования дел о нарушении антикоронавирусных мер

Московские власти собираются использовать материалы из соцсетей для расследования административных дел о нарушении антикоронавирусных мер. Об этом «Эху Моквы» рассказал начальник Главного Контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Данчиков отметил, что нарушают антикоронавирусные меры около 10% московских предприятий.
2020-12-15T17:08:27+03:00
2020-12-15T17:08:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:08, 15 декабря 2020
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