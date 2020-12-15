«Аэрофлот» решил отсаживать пассажиров, которые откажутся надевать маску после закрытия дверей на борту самолета

Компания «Аэрофлот» решила отсаживать пассажиров, которые откажутся надевать медицинскую маску после закрытия дверей на борту самолета. Об этом рассказала пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова, — пишет агентство Интерфакс. Она отметила, что это общемировая практика и вынужденная мера.

Вчера «Аэрофлот» объявил, что из-за сложной эпидемиологической обстановки усилит контроль за соблюдением масочного режима и не будет допускать к полету пассажиров, которые по каким-либ причинам , в том числе по медицинским показаниям, отказываются носить маску.