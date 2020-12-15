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17:04, 15 декабря 2020

Минздрав рапортует о начале вакцинации от коронавируса по всей России

По данным ведомства, уже привиты почти 30 тысяч человек.

Вакцина доставлена во все регионы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией. По его словам, ведомство дополнительно разработало стандартные операционные процедуры для обеспечения качества транспортировки и хранения, а также проведения процедуры вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала. Пробные поставки для проверки логистической цепочки показали, что все субъекты Федерации готовы принимать партии препарата и проводить вакцинацию. Мурашко уточнил, что в регионах развернуто почти 90 медицинских организаций, куда доставляют оптовые партии вакцины для дальнейшего распределения внутри субъекта. Всего в прививочной кампании по стране участвуют свыше 1200 учреждений.

Премьер Михаил Мишустин со своей стороны отметил, что уже готов план поставок на ближайшие три месяца. Распределение между регионами государство возьмет под контроль. Каждую неделю производители должны извещать Минздрав об остатках препарата, а тот в течение двух дней обязан разделить их по субъектам Федерации «в зависимости от потребности».

Ранее власти обещали, что вакцинация должна быть добровольной и бесплатной. В первую очередь прививку смогут сделать учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.



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