Жители Подмосковья надеются, что обещание о рекультивации полигона «Ядрово» будет исполнено не позже апреля 2021 года

Власти Подмосковья закрыли полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» в Волоколамском городском округе. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» местный активист и организатор митингов против свалки Артем Любимов, жители приветствовали этот шаг главы области, и надеются, что его обещание о рекультивации полигона будет исполнено не позже апреля следующего года.

«Сегодня он (глава области А.Воробьев-ЭМ) действительно сам приехал, и со мной лично пообщался, а также с другими активистами, которые в 2018 году принимали в протестных акциях. Закрыли ворота полигона. Были сказаны слова, на мой взгляд, убедительные, что они будут исполнены, и рекультивация будет сделана не позже апреля следующего года. Оснований сомневаться на данный момент не вижу», — сказал активист.

По словам А.Любимова, проблема неприятного запаха все еще остается, но местные жители надеются, что в скором времени она будет решена.

«Проблема еще не решена. Сейчас у нас полигон закрыт только на прием мусора. При этом запахи будут, они исчезнут только когда будет проведена рекультивация. И этот процесс начинается, и конечно, он будет контролироваться»,— отметил он.

По словам Артема Любимова, у активистов нет причин не доверять обещаниям Воробьева.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в регионе до конца года будут закрыты все мусорные полигоны.