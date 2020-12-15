Защита Цуркан просит суд оправдать ее

На проходящих прениях сторон по делу экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан защита попросит суд оправдать подзащитную. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Иван Павлов.

«В ходе выступлений в прениях сторон мы попросим суд полностью оправдать нашу подзащитную, так как считаем ее невиновной», — сказал адвокат.

Сегодня, по словам И.Павлова, свои показания в суде дал глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

«Да, действительно, просили, чтобы он пришел и дал показания в суде в качестве свидетеля, что он и сделал. Очень помог суду с точки зрения разобраться в той специфики работы, тех должностных обязанностях, которые исполняла Цуркан. И он рассказал о нескольких случаях, в том числе, которые были в ходе служебной деятельности, те конфликтные ситуации, которые возникали, которые могли быть небезопасны для Цуркан. И мы считаем эту верию одну из альтернативных в подоплеке в связи с возбуждением уголовного дела», — сказал адвокат Ее защита утверждает, что обвинению не удалось представить доказательств передачи ею молдавским спецслужбам российских энергосекретов, а само дело возникло после конфликта Цуркан с бывшим президентом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгением Шевчуком.