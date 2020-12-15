Мурашко: Все российские регионы приступили к вакцинации от коронавируса

Все российские регионы приступили к вакцинации от коронавируса, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, прививку сделали уже 28 с половиной тысяч человек. Мурашко добавил, что в стране создана база с именами россиян, привившихся от коронавируса.