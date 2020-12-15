Мурашко: Все российские регионы приступили к вакцинации от коронавируса

Все российские регионы приступили к вакцинации от коронавируса, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, прививку сделали уже 28 с половиной тысяч человек. Мурашко добавил, что в стране создана база с именами россиян, привившихся от коронавируса.
2020-12-15T16:37:49+03:00
2020-12-15T16:37:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 15 декабря 2020
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