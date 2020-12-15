Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом, — утверждает председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Всего, по его словам, перенесли заражение COVID-19 или сейчас находятся в больнице 157 депутатов, — передает агентство РИА Новости.
2020-12-15T16:37:28+03:00
2020-12-15T16:37:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 15 декабря 2020
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