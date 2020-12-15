Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом, — утверждает председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Всего, по его словам, перенесли заражение COVID-19 или сейчас находятся в больнице 157 депутатов, — передает агентство РИА Новости.