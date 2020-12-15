РИА: Следствие готово подтвердить получение Сафроновым денег за передачу иностранной спецслужбе секретной информации

Следствие по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, готово подтвердить получение им денег за передачу иностранной спецслужбе секретной информации. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает агентство РИА Новости. В сообщении отмечается, что Сафронов якобы обсуждал со следствием и своими родственниками возможность заключения досудебного соглашения, однако адвокаты попытались его отговорить.

Защита Ивана Сафронова получение им денег за передачу секретных сведений не подтверждает. Об этом агентству ТАСС сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев.