Власти Подмосковья объявили о закрытии мусорного полигона «Ядрово» возле Волоколамска

Губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе до конца года будут закрыты все подобные площадки.

Неприятный запах от полигона «Ядрово» все еще сохраняется, но местные жители надеются, что в скором времени эта проблема будет решена, — рассказал Эху активист и организатор митингов против свалки под Волоколамском Артем Любимов.

Полигон «Ядрово» казался в центре внимания после того, как весной 2018 года больше 20 детей из Волоколамска были госпитализированы с жалобами на отравление. Местные жители говорили, что причиной стал выброс свалочного газа. После отравления детей начались акции протеста. Позднее Следственный комитет возбудил против оператора «Ядрово» уголовное дело о нарушении правил обращения с отходами.