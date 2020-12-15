Политик Алексей Навальный уверен, что власти пытаются его запугать и тем самым убедить не возвращаться в Россию

Сегодня в интервью «Эху Москвы» Навальный сказал, что международные структуры не будут заниматься расследованием его отравления, поскольку в их компетенцию входит лишь подтверждение факта применения химического оружия.

Накануне Алексей Навальный, а также несколько средств массовой информации объявили о совместном расследовании, в результате которого выяснилось, что к отравлению политика причастна целая группа сотрудников ФСБ. Навальный повторил, что за этим стоит лично Владимир Путин.

Ожидалось, что Сегодня это прокомментируют в Кремле, однако пресс-секретарь президента отменил ежедневные брифинги, ссылаясь на подготовку к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, которая намечена на четверг.